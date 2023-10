Raspadori ha segnato il primo gol su punizione della Serie A 2023/24

Il 2-2 siglato ieri contro il Milan da Giacomo Raspadori è il primo gol realizzato da calcio di punizione in questa Serie A 2023/24. L’ultima rete da calcio piazzato era stata segnata da Candreva lo scorso maggio. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Giacomo Raspadori della SSC Napoli festeggia dopo aver segnato il gol del 2-2 durante la partita di calcio di Serie A tra SSC Napoli e AC Milan. Napoli e Milan hanno pareggiato 2-2. (Foto di Andrea Staccioli/Insidefoto/LightRocket via Getty Images)

Nella rimonta del Napoli ai danni del Milan avvenuta ieri al Maradona – in un match valido per la decima giornata di campionato – è arrivato anche il primo gol su punizione del campionato. La rete del pareggio firmata da Giacomo Raspadori è stata infatti un calcio piazzato perfetto dal limite dell’area di rigore – su cui Maignan non ha potuto fare nulla – e il primo in assoluto in questa Serie A 2023/24. Il club partenopeo non segnava su punizione dal 21 marzo 2021 (Mertens contro la Roma).

I gol su punizione

L’ultima rete da calcio piazzato in Serie A invece risale allo scorso 27 maggio in Salernitana-Udinese 3-2, quando Antonio Candreva aveva segnato il suo 7° gol nello scorso campionato. Dopo dieci giornate di campionato, non sono mai stati così pochi i gol segnati su punizione.

Il confronto:

Serie A 2013/2014: 14 gol

Serie A 2014/2015: 8 gol

Serie A 2015/2016: 16 gol

Serie A 2016/2017: 10 gol

Serie A 2017/2018: 10 gol

Serie A 2018/2019: 3 gol

Serie A 2019/2020: 8 gol

Serie A 2020/2021: 5 gol

Serie A 2021/2022: 4 gol

Serie A 2022/2023: 6 gol

Serie A 2023/2024: 1 gol