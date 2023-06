Amadeus travolto dal lutto, la tragica scomparsa in Rai

Lutto in Rai. È morto un grande amico di Amadeus. Non solo il conduttore, ma anche tanti altri vip hanno scritto sui social messaggi per ricordare l’uomo scomparso. I molti personaggi televisivi che lo hanno conosciuto hanno espresso parole di grande stima nei suoi confronti e cordoglio per la famiglia. (Continua dopo le foto)

Gian Piero Raveggi è morto, il saluto di Amadeus all’ex dirigente della Rai

Gian Piero Raveggi, storico capo-struttura ed ex dirigente della Rai, è morto, come fa sapere Fanpage. La notizia della scomparsa di Raveggi ha portato tantissimi vip che lo conoscevano bene a commentare la notizia con tristezza. “Ciao Giampiero, amico e grande ex dirigente Rai con il quale ho condiviso tanti programmi”, ha scritto Carlo Conti pubblicando una foto di Raveggi che è stata commentata da tanti fan vip e non. Anche Amadeus ha ricordato il caro amico. “Purtroppo da oggi il nostro Grande Amico GianPiero non c’è più… un immenso dolore. È stato un privilegio condividere dei momenti belli che saranno per noi indimenticabili, grazie dei tuoi preziosi consigli e della tua sincera amicizia. Ci mancherai”, ha commentato il conduttore. (Continua dopo le foto)

Il ricordo di Raveggi

Anche Monica Leofreddi ha commentato la scomparsa, molto dolorosa per lei. “Il bene che ti ho voluto Gian Piero – scrive Leofreddi – Eri un signore di altri tempi, in una televisione di altri tempi. Eri l’amico, il marito, il padre, il nonno che tutti vorremmo avere. Era impossibile non volerti bene”. Al cordoglio social si aggiunge anche Sabrina Salerno. “Veramente una notizia terribile… Gian Piero era proprio un signore di altri tempi”, il commento della showgirl. A lei si sono aggiunte anche Manila Nazzaro, Milena Miconi, Angela Melillo e tanti altri che hanno espresso il loro cordoglio commentando la foto di Raveggi.