Sapete quanto costa soggiornare nella Tenuta di Al Bano? Cifre da capogiro – Chi ama Albano sa quanto lui sia attaccato alla sua terra d’origine: la Puglia. Nel suo cuore c’è Cellino San Marco, di cui spesso e volentieri ama parlare nelle interviste. Oltre ad essere cantante, Al Bano Carrisi è anche un grande imprenditore: ha dato un nome ai suoi vini, venduti in tutto il mondo, e ha creato dal nulla una tenuta accessibile a chiunque. (continua a leggere dopo le foto)

Nelle tenute di Albano Carrisi che si trovano a metà strada tra Lecce e Brindisi si trova l’albergo Felicità, che ricorda il nome della arcinota canzone che intonava con la ex moglie Romina Power, il ristorante Don Carmelo, la Spa e la cantina dei vini. Proprio nel cuore del Salento, meta turistica ambita da italiani e stranieri. «Benvenuto nelle mie tenute, una masseria del ‘600 immersa tra vigneti, uliveti e boschi, con un borgo ricco di storia e tradizione che oggi si propone come accogliente “villaggio” aperto tutto l’anno. Tenute Al Bano di Cellino San Marco è una struttura ricettiva che vanta al suo interno un Hotel con appartamenti sparsi, Il ristorante Don Carmelo dalla cucina tipica pugliese, una piscina con bar e una bellissima SPA», si legge sul sito ufficiale. Tutte le suite sono diverse una dall’altra e propongono in questo senso spazi e arredi personalizzati. Ma quanto costa soggiornare da lui? (continua a leggere dopo le foto)

Oltre che cantante Carrisi è anche un brillante imprenditore

Come riferisce «KontroKultura» i prezzi a inizio giugno per una doppia si aggiravano intorno ai 140 euro notte mentre in alta stagione hanno raggiunto i 190 euro (sempre a notte). Arrivati nella tenuta con un supplemento di 35 euro è possibile anche usufruire della magnifica Spa. Impossibile non fermarsi al ristorante Don Carmelo. Dalle recensioni il locale sembra avere comunque dei prezzi abbastanza contenuti, accessibili. Un primo si aggira sui 12 euro e i secondi variano dai 15 ai 16 euro. (continua a leggere dopo le foto)

Quanto costa soggiornare nella Tenuta di Al Bano? Le cifre

“Immancabile non deve essere durante il soggiorno una visita nel famosissimo vigneto di Al Bano. Nelle Tenute è possibile fare anche delle degustazioni al costo di 50 euro a persona. Al fine si possono gustare ance dei vini con un prezzo che variano dagli 11 euro fino ad un massimo di 40”, evidenzia sempre «KontroKultura». Chi volesse saperne di più (anche perché i prezzi variano a seconda del periodo), può visitare comunque il sito ufficiale citato in apertura, dove c’è un’accurata descrizione delle Tenute di Al Bano a Cellino San Marco.