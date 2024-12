PSG e Skriniar, è addio: ecco dove andrà l’ex difensore dell’Inter

PSG e Milan Skriniar ai saluti. Il difensore ex Inter, accostato a diverse squadre in questi mesi in cui si è trovato ai margini del progetto tecnico dei parigini, avrebbe trovato un accordo per una nuova sistemazione. Che non sarà però in Italia, nonostante le voci di un interessamento da parte della Juventus, alle prese con la sostituzione di Bremer.

Niente ritorno in Italia per Milan Skriniar? Avrebbe già un accordo con il Galatasaray 👇https://t.co/fd4lKFe4gs — GOAL Italia (@GoalItalia) December 26, 2024

Ora, invece, il trasferimento di Milan Skriniar al Galatasaray sembra sempre più vicino. Secondo quanto riportato dalla Turchia, il difensore slovacco avrebbe raggiunto un accordo personale con il club turco, che si prepara ad accoglierlo durante la finestra di mercato invernale.

Attualmente al Paris Saint-Germain, Skriniar sta vivendo un periodo di difficoltà. Non rientrando più nei piani del tecnico Luis Enrique, il difensore potrebbe cercare un rilancio in Turchia. La mancanza di spazio nella formazione parigina ha spinto il giocatore a valutare nuove opportunità, e il Galatasaray rappresenta una soluzione ideale.

Secondo il quotidiano turco Fotomac, Skriniar avrebbe già trovato un’intesa contrattuale con il club di Istanbul. Il Galatasaray, che annovera tra le sue fila giocatori di spicco come Victor Osimhen e Mauro Icardi (quest’ultimo vittima di un grave infortunio che lo terrà lontano dai campi per alcuni mesi), è ora impegnato a definire i dettagli con il Psg per completare l’operazione.

Resta da ultimare l’accordo tra le due società, ma l’affare sembra in discesa. Il Galatasaray si prepara così a rinforzare la propria difesa con un elemento di esperienza internazionale, puntando su Skriniar per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

