Probabili formazioni Italia-Macedonia del Nord: Gatti per Bastoni

Andrà in scena questa sera Italia-Macedonia del Nord, settima e penultima giornata nel gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Questo match e quello contro l’Ucraina saranno decisivi per gli uomini di Spalletti. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Luciano Spalletti dirige gli allenamenti degli Azzurri (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Oggi è il primo giorno decisivo per la Nazionale, che questa sera affronterà alle 20:45 la Macedonia del Nord all’Olimpico, in un match valido per la settima e penultima giornata nel gruppo C di qualificazione a Euro 2024.

Con una vittoria gli azzurri potranno guardare con maggiore fiducia e tranquillità alla partita contro l’Ucraina di lunedì: basterebbe infatti un pareggio sul campo neutro di Leverkusen. In caso contrario sarà tassativo vincere lo scontro diretto per qualificarsi direttamente senza dover passare dagli spareggi playoff

Italia-Macedonia del Nord: le probabili formazioni

Spalletti deve fare i conti con il forfait di Bastoni, oltre che ai k.o già annunciati di Meret, Calabria, Scalvini, Toloi, Locatelli, Pellegrini, Zaccagni e Retegui. Al posto del difensore nerazzurro ci sarà Gatti, insieme a Darmian, Acerbi e Dimarco.

In attacco spazio al tridente composto da Chiesa, Raspadori e Berardi. A metà campo invece Jorginho sarà affiancato da Barella e Bonaventura. Partono dalla panchina – pronti a subentrare – Frattesi, Cristante, Zaniolo e Scamacca. Squalificato Di Lorenzo, in tribuna insieme al capitano del Napoli ci saranno Vicario, Biraghi, Colpani e Kean.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. CT Spalletti.

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Alioski; Bardhi; Miovski, Elmas. CT Milevski.