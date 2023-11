Eurolega, Milano si rialza e batte l’Efes 92-76

A pochi giorni di distanza dal k.o contro la Virtus Bologna, L’EA7 Emporio Armani Milano ha battuto nel match di Eurolega l’Anadolu Efes Istanbul 92-76. Ottima prestazione per Devon Hall, autore di 15 punti per i padroni di casa. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Sarà un nuovo Napoli: come potrebbe cambiare con Mazzarri

Leggi anche: ATP Finals, Sinner batte Rune: in semifinale ci va da primo nel girone

Ettore Messina, capo allenatore dell’EA7 Emporio Armani Milano, gesticola durante la partita del settimo turno di regular season della Turkish Airlines EuroLeague tra l’EA7 Emporio Armani Milano e il Valencia Basket al Mediolanum Forum il 09 novembre 2023 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/Euroleague Basketball via Getty Images)

L’EA7 Emporio Armani Milano si riprende con determinazione due giorni dopo la sconfitta a Bologna, superando l’Anadolu Efes Istanbul con un punteggio di 92-76. La performance decisiva è quella di Devon Hall, autore di 15 punti e protagonista nel dare una svolta alla partita tra i due quarti finali. Con questa vittoria, l’Olimpia sale a un record di 3-6 in classifica, guardando con maggiore fiducia al grande incontro di domenica contro Venezia.

Milano conquista la vittoria nel finale, sotto di 3 punti nel finale del terzo quarto, dopo essersi trovato in vantaggio anche di +9 a metà del secondo quarto. La squadra si rialza con un notevole parziale di 17-4 tra i due periodi conclusivi.

Il tabellino

Milano: Lo 11, Melli 13, Shields 18, Mirotic 14, Voigtmann 5; Poythress 6, Tonut 8, Ricci, Flaccadori, Hall 15, Hines 2, Bortolani. All.: Messina.

Efes: Larkin 13, Cyburn 18, Thompson 17, Willis 8, Zizic 5; Beaubois 5, Osmani 2, Yilmaz, Jones 8. N.e.: Gazi, Yildizli, Hollatz. All.: Can.

La classifica

Nonostante una classifica ancora in tono minore e un calendario non favorevole, Milano sembra disporre ancora delle energie per fare il ribaltone. L’obiettivo infatti rimane quello di lottare per i playoff. Il +16 ottenuto contro l’Efes, giunto una settimana dopo il +29 contro Valencia creano nuovi presupposti per la squadra allenata da Ettore Messina. Tuttavia, le ragioni positive rispetto alle recenti prestazioni vanno oltre i semplici numeri di classifica e statistiche sul tabellone.