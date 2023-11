Milano, altro passo falso in Eurolega: il Monaco prevale al Forum L’Olimpia Milano non riesce a invertire la rotta in Eurolega e subisce la quinta battuta d’arresto in sei gare, la quarta di fila. Al Forum, la formazione di Messina si arrende 66-72 al Monaco, una delle sorprese della passata stagione.

I monegaschi sono stati guidati dall’ex Mike James, che realizza 23 punti e la tripla che chiude i conti a 30 secondi dal termine. Milano inizia bene, ma si spegne nel secondo tempo, mostrando ancora una volta difficoltà di creazione e di continuità.

Inizio positivo per l’Olimpia

Il primo quarto è combattuto, con Milano che si appoggia alle triple di Mirotic, Tonut e Lo, mentre Monaco replica con la potenza di Hall e Brown. L’Olimpia termina avanti 18-13, ma nel secondo periodo subisce la rimonta degli ospiti, trascinati da James e Okobo. Milano resiste con Shields e Mirotic, ma va all’intervallo sotto di due (37-35). (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Si decide nel finale

Nella terza frazione, la partita si fa ancora più dura e sporca, con entrambe le squadre che hanno difficoltà a trovare il canestro. Milano soffre i problemi di falli di Melli e Lo, ma trova qualche lampo da Poythress e Hall. Monaco, però, allunga sul 48-52 con 7 punti consecutivi di James. Nel quarto periodo, la situazione non cambia: Milano è imprecisa e nervosa, con Mirotic assente e Shields che alterna buone giocate a forzature.

Olimpia Milan in crisi

Monaco gestisce il vantaggio con calma e esperienza, sfruttando le doti di James, Okobo e Blossomgame. A 36 secondi dalla fine, Melli segna il canestro del -1 (66-67), ma James spegne le speranze dell’Olimpia con una tripla in stepback. Finisce 66-72 per il Monaco, che sale a 4 vittorie e 2 sconfitte, mentre Milano resta ferma a 1 vittoria e 5 sconfitte, in piena crisi di risultati e di gioco.