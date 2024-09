Home | Milan, Pioli non ha mai rescisso il contratto: l’ipotesi di un clamoroso ritorno

Pioli Milan. Paulo Fonseca ha iniziato nel peggiore dei modi la sua esperienza in rossonero. Solo due punti in tre partite, frutto di due pareggi con Torino e Lazio e di una sconfitta con il Parma. Su di lui pende l’ombra di un clamoroso ritorno di Stefano Pioli, che non ha mai rescisso il contratto con la società rossonera. (Continua…)

Leggi anche: Serie A, Lazio-Milan 2-2: Leao entra e salva Fonseca dal secondo ko

Leggi anche: Calciomercato Milan, Abraham in arrivo: le ultime sulle altre trattative

Pioli Milan, ipotesi di un clamoroso ritorno

Dopo solo tre partite la panchina di Paulo Fonseca traballa. Il tecnico portoghese ha raccolto due punti in tre partite e non ha mai vinto fino ad adesso. Lo spogliatoio è letteralmente diviso: Theo e Leao, esclusi nello scorso match, guidano la rivoluzione. Nel frattempo spunta l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Stefano Pioli.

L’ex allenatore del Milan è stato esonerato al termine della scorsa stagione e non ha mai rescisso il contratto con la società rossonera. La dirigenza potrebbe pensare ad un suo clamoroso ritorno in caso di un nuovo passo falso dopo la sosta di Fonseca.