Lazio-Milan 2-2, ancora un mezzo passo falso per i rossoneri in campionato: a salvare Fonseca ci pensa Leao, entrato solo nel secondo tempo ed autore della rete del pareggio definitivo. Allo Stadio Olimpico, né Baroni né Fonseca, nonostante i cambi tattici, sono riusciti a ottenere le risposte sperate o a portare a casa i tre punti in una partita ricca di occasioni da gol. Il Milan è passato in vantaggio all’8° minuto grazie al primo gol di Pavlovic in Serie A, ma è stato ribaltato nel secondo tempo, in soli quattro minuti, dai gol di Castellanos e Dia. A quel punto, Fonseca ha deciso di inserire Hernandez e Leao, con il portoghese che ha trovato il pareggio dopo appena trenta secondi.

Un punto a testa di solito non è dannoso, ma in questo caso non basta. La Lazio, duramente fischiata all’intervallo per il vantaggio milanista, ma quasi osannata per la reazione nella ripresa, e il Milan, che al momento ha come unica costante i due gol subiti a partita, escono dall’Olimpico con tanta confusione, nonostante il campionato sia già alla terza giornata. È importante ricordare che Baroni e Fonseca hanno iniziato un nuovo percorso durante l’estate, ma le prime tre giornate di campionato e i continui cambi di formazione rivelano una confusione che non giova alla squadra, tanto più considerando che molti giocatori ora partiranno per le rispettive nazionali.

Fonseca, lasciando inizialmente in panchina Hernandez e Leao, ha fatto discutere: forse ha dimostrato coraggio e ha sorpreso la Lazio nel primo tempo, ma non è riuscito a trasformare la buona prestazione iniziale in certezze, crollando di nuovo sia tatticamente che fisicamente nella ripresa. Baroni, d’altra parte, ha trovato qualche certezza in più, ma considerando la ripresa giocata dai suoi con un piccolo aggiustamento tattico, si potrebbe dire che il primo tempo sia stato sprecato. Insomma, alla prima pausa per le nazionali, i problemi e le preoccupazioni appaiono ben più evidenti dei progressi e delle qualità.