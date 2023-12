Pierina Paganelli, svolta nelle indagini: cos’hanno scoperto sul killer

Pierina Paganelli è stata uccisa lo scorso 3 ottobre a Rimini. Aveva 78 anni e il suo corpo è stato trovato nei pressi dell’ascensore dello stabile dove viveva. Sono passati circa due mesi, ma non c’è ancora nessun indagato. Adesso però potrebbe arrivare una vera e propria svolta nel caso. In questo articolo, infatti, vi sveliamo cosa hanno scoperto sul suo presunto killer. (Continua…)

La morte di Pierina Paganelli

La morte di Pierina Paganelli, avvenuta lo scorso 3 ottobre a Rimini, ha sconvolto l’intero paese. L’anziana donna di 78 anni è stata trovata senza vita nei pressi dell’ascensore dello stabile nel quale viveva. La sua scomparsa è avvolta nel mistero. A distanza di due mesi, infatti, non c’è ancora nessun nome nel registro degli indagati. Nei giorni scorsi, i figli della donna hanno rotto il silenzio, rilasciando un’intervista al Corriere della Sera. Gli ultimi giorni di Pierina pare fosse legati alle vicissitudini del figlio Giuliano, vittima di un misterioso incidente all’alba del 7 maggio. (Continua…)

Le parole dei figli

I figli di Pierina Paganelli dopo circa due mesi dalla scomparsa della mamma hanno rotto il silenzio in un’intervista al Corriere della Sera: “La prima volta che nostro fratello ha aperto gli occhi rispondeva ‘sì’ e ‘no’ oppure comunicava con cenni. Nulla di più. Ma c’era sempre mamma accanto a lui. E quando riaprì gli occhi mamma disse che quello era il giorno più bello della sua vita. Il giorno del delitto Pierina passò da me al lavoro per parlarmi. Stavamo preparando una festa in grande per il ritorno a casa di Giuliano. Poi la sera, fu assassinata”. (Continu…)

Svolta nelle indagini

Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sulla morte di Pierina Paganelli. È da poco arrivata infatti la notizia che le telecamere potrebbero aver ripreso il il killer della donna. La squadra mobile di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore Daniele Paci, ha acquisito i filmati della farmacia San Martino di via del Ciclamino. Stando a quanto si apprende, “le telecamere riprendono un uomo che passa nei pressi della farmacia qualche minuto dopo l’omicidio”.