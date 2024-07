Pierina Paganelli è stata uccisa a 78 anni lo scorso 3 ottobre a Rimini. È stata colpita con 29 coltellate nei sotterranei di via del Ciclamino dopo che era rientrata da un incontro con i Testimoni di Geova, di cui faceva parte. A scoprire il suo corpo senza vita nel garage, il giorno successivo alla morte, è stata la nuora Manuela Bianchi, moglie del figlio Giuliano Saponi, rimasto vittima di uno strano incidente qualche mese prima del decesso della madre. In queste ore sono emersi nuovi dettagli su questo ingarbugliato caso di cronaca. (Continua a leggere dopo le foto)

Pierina Paganelli, spunta l’audio choc della telefonata della nuora

Sono emersi in questi giorni nuovi dettagli sul caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre del 2023 nei sotterranei del comprensorio di via del Ciclamino a Rimini. A trovare il corpo della donna fu la nuora Manuerla Bianchi, la quale, in un primo momento senza riconoscere il corpo, ha avvisato il 112. Ora, la trasmissione Estate in diretta ha fatto ascoltare l’audio della chiamata: “Ascolti, non mi faccia parlare con altre persone, ho già chiamato. Io ho trovato una signora che è presumibilmente morta di sotto nell’atrio delle nostre scale”. Ripensando alla chiamata, la donna ha sempre affermato: “Quel giorno ero in preda al panico. Non ho riconosciuto subito mia suocera perché a me interessava solo che arrivassero i soccorsi, non tanto per chi”.

