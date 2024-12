Pep Guardiola, crisi irreale: City allo sprofondo, cosa è successo

Pep Guardiola non ha mai passato un periodo così nella sua carriera, ma a dire la verità è difficile, a memoria, ricordare una simile striscia di risultati negativi per una squadra considerata da tutti fra le più forti al mondo. La crisi del Manchester City sta assumendo contorni irreali, e comincia a somigliare a un racconto di fantascienza.

Siamo di fronte a un'implosione senza precedenti: 9 sconfitte nelle ultime 12 per il Manchester City, battuto anche dall'Aston Villa. E questa era la classifica alla fine di ottobre, con il City regolarmente primo in classifica e imbattuto pic.twitter.com/VttpCJGGUi — Daniele Mari (@marifcinter) December 21, 2024

La 17ª giornata di Premier League, infatti, si è aperta con un’altra delusione per l’allenatore. La sua squadra è stata sconfitta per 2-1 dall’Aston Villa al Villa Park, ma il risultato prima del gol della bandiera di Foden nel recupero era un ancor più netto 2-0, che stava anche stretto ai padroni di casa. La squadra di Guardiola incassa la nona sconfitta (con due pareggi) nelle ultime dodici partite, una statistica che ha dell’incredibile.

Il match inizia con un assalto del Villa, che costringe il portiere Ortega a tre parate decisive nei primi due minuti. L’intervento più spettacolare arriva su un colpo di testa di Pau Torres, salvato miracolosamente sulla linea. Al 16’, il City cede: l’azione dei padroni di casa si sviluppa centralmente, e Duran insacca un assist di Rogers, portando il Villa in vantaggio.

La reazione del Manchester City nel primo tempo è debole. Solo Foden, al 35’, riesce a impegnare seriamente Emi Martinez, ma i Villans continuano a mettere in difficoltà la difesa ospite con ripartenze rapide. Nella ripresa, il copione non cambia. Al 51’, un gol di Duran viene annullato per fuorigioco, ma il Villa insiste e al 65’ Rogers firma il raddoppio, dopo aver colpito un palo pochi minuti prima.

In pieno recupero, Foden segna il suo primo gol stagionale, ma è solo una consolazione per una squadra che ogni settimana sprofonda in classifica e nel morale. Con questa sconfitta, il Manchester City resta fermo a 27 punti in classifica, scivolando dietro l’Aston Villa, che sale a quota 28. La situazione è resa ancora più critica dal potenziale allungo del Liverpool, che potrebbe portarsi a +15 vincendo contro il Tottenham e nel recupero con l’Everton.

Ma ormai il City sembra non solo sembra ormai fuori dalla lotta per lo scudetto, ma soprattutto è completamente incapace di reagire e in balia degli eventi. Le nove sconfitte nelle ultime dodici gare, considerando tutte le competizioni, rappresentano qualcosa di surreale, e Guardiola sembra incapace di metterci una pezza.

Pep Guardiola, un errore il rinnovo con il City?

La squadra sembra soffrire sia mentalmente che tatticamente, incapace di reagire agli svantaggi e vulnerabile in difesa. Per l’Aston Villa, la vittoria segna un’importante passo avanti dopo il k.o. contro il Nottingham Forest. La squadra di Unai Emery ha mostrato compattezza e un gioco veloce ed efficace, consolidandosi come una delle formazioni più temibili del campionato.

La crisi del City ormai ha raggiunto proporzioni che portano i commentatori a chiedersi cosa stia succedendo. Qualcuno ipotizza che abbia un’influenza il processo per violazioni del fair play finanziario che coinvolge il club, e che potrebbe avere conseguenze catastrofiche.

Altri pensano che Guardiola abbia sbagliato a rinnovare e che il suo ciclo sia giunto al termine. Nulla può spiegare del tutto, però, come sia possibile che una squadra imbottita di campioni non sia più in grado di fare un punto, come fosse l’ultima delle matricole.

