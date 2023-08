Pensioni di settembre 2023: ecco cosa c’è da sapere

Italia: stanno arrivando le pensioni di settembre 2023, quindi ci si prepara per il consueto pagamento. Questo mese, l’INPS è pronto a erogare i pagamenti per i trattamenti pensionistici, gli assegni e le indennità di accompagnamento. Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo al calendario e alle modalità di erogazione.

Pensioni di settembre 2023: date e dettagli

Per tutti i pensionati e le pensionate, il momento dell’accredito INPS è fissato per il primo giorno del mese. Questo vale sia per coloro che ricevono le somme tramite le banche che per coloro che usufruiscono delle Poste Italiane. Questo significa che il primo settembre 2023 vedrà i conti dei pensionati accreditati con le somme spettanti. Tuttavia, coloro che preferiscono il ritiro in contanti presso le Poste Italiane devono seguire un calendario ben preciso. Ecco infatti che a partire dal primo settembre, i pensionati troveranno le somme accreditate per i trattamenti pensionistici, gli assegni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili. Per coloro che hanno un Libretto di Risparmio, un Conto BancoPosta o una Postepay Evolution, gli importi saranno immediatamente disponibili.

Benefici e sicurezza per i pensionati

Un dettaglio degno di nota è il servizio di sicurezza offerto da Poste Italiane. Coloro che possiedono una Carta di Debito associata a conti/libretti possono usufruire di una polizza assicurativa gratuita che copre i furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato dagli sportelli postali o dagli ATM Postamat. Questa iniziativa mira a garantire un livello di sicurezza maggiore per i pensionati che scelgono il ritiro in contanti. “I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro l’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat”.