Pechino, Errani e Paolini vincono e vanno in finale

Pechino, non si fermano più Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia di doppio femminile italiana, che sta riscrivendo la storia con una serie di successi culminati con il trionfo alle Olimpiadi, ha raggiunto la finale del Master 1000 asiatico dopo una combattuta semifinale con la coppia statunitense formata da Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands. Il risultato testimonia dell’equilibrio che ha caratterizzato l’incontro: 6-4 1-6 10-4.

SARA ERRANI E JASMINE PAOLINI SONO UFFICIALMENTE QUALIFICATE ALLE WTA FINALS DI DOPPIO ✅ pic.twitter.com/ALXm790xF7 — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) October 5, 2024

Una bella rivincita per le azzurre, che erano state sconfitte dalle due americane nella semifinale di Miami. Per Errani e Paolini si trattava della sesta semifinale della stagione. Con questo successo, la nostra coppia d’oro del doppio ha fatto un passo decisivo verso la partecipazione alle Wta Finals che si svolgeranno a Riyad. Un traguardo che nessuna atleta azzurra riesce a raggiungere, né in singolo né in doppio, dal 2015.

