Wta 1000 Pechino Jasmine Paolini vince in rimonta contro Clara Tauson e vola ai quarti di finale. La tennista toscana inizia nel peggiore dei modi al torneo di Pechino, ma dimostra grande abilità nel ribaltare la situazione. L’azzurra si impone in rimonta contro Clara Tauson con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-4, guadagnandosi l’accesso al terzo turno, dove affronterà Magda Linette.

Got my first win at the China Open. Appreciate all the support from the crowd. 🙏😀🇨🇳 pic.twitter.com/TMC3OfBubi