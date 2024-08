WTA Cincinnati Paolini eliminata da Andreeva. La tennista italiana, testa di serie numero 5, è stata sconfitta in rimonta dalla rivale russa. Andreeva ha vinto con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2, approfittando di un calo evidente nel rendimento del dritto di Paolini a partire dalla metà del secondo set, con più errori non forzati del solito.

Questo match è stato significativo per la giovane tennista siberiana, che aveva subito delusioni nei loro ultimi due incontri: la semifinale al Roland Garros, persa con crisi emotiva e lacrime contro Jasmine, e la finale olimpica di doppio, dove Mirra Andreeva e Diana Shnaider avevano ceduto contro Jasmine Paolini e Sara Errani. Quindi, è stata una sorta di “rivincita” per Andreeva a Cincinnati, dove ha giocato un tennis eccellente, aggressivo e caratterizzato da grande personalità. A partire dalla metà del secondo set, ha colpito con profondità e ha messo in difficoltà una Paolini che non era al meglio nei movimenti, rispetto al suo standard solito.