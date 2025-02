Paura per Sofia Goggia nelle prove di discesa: “Brutto cadere a 120 all’ora”

Sofia Goggia è una sciatrice alpina italiana, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di quattro Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali. In questi giorni sta affrontando delle prove nella discesa a Saalbach e in queste ore ha avuto una piccola caduto che ha scatenato una forte paura in tutti coloro che la stavano seguendo dal vivo. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)

Sofia Goggia, paura durante le prove della discesa a Saalbach

Attimi di paura per chi assisteva alle prove cronometrate di Sofia Goggia che precedono la discesa femminile di sabato ai Mondiali di Saalbach. La campionessa olimpica 2018 sull’ultimo salto, come riportato da La Repubblica, ha perso il controllo uscendo storta, si è spostata in volo in modo da cadere sul fianco, attutendo l’impatto col terreno. Si è rialzata subito senza essersi fatta male anche se molto delusa di questa scivolata improvvisa: “Non è bello cadere a 120 all’ora. Su questa pista non sono mai riuscita a eccellere, farò un’ulteriore analisi poi sabato metterò in pista tutto quello che ho. Mi dispiace, ho rischiato su quel salto, l’ho fatto male, ero storta, probabilmente l’ho affrontato con gli sci che non erano piatti. È andata bene che non sia successo qualcosa di grave”.

