Home | Paura per l’ex attaccante della Roma, la lussuosa villa in fiamme

Giornata da incubo per Borja Mayoral, ex attaccante della Roma ora in forza al Getafe nel campionato spagnolo. Il giocatore ieri ha vissuto momenti di paura mentre ritirava il prestigioso “Trofeo Zarra“, assegnato al miglior marcatore spagnolo della Liga. Durante la cerimonia di premiazione, la sua villa, situata nella lussuosa zona di Pozuelo de Alarcón, a Madrid, è stata colpita da un incendio che ha causato ingenti danni.

ℹ️ Informa @20m:



🔥 La casa de Borja Mayoral se ha incendiado esta tarde.



🏡 El chalet del jugador del Getafe ha tenido un incendio mientras se le entregaba el Zarra (14'50±).



🐕 Fue por un fallo eléctrico y había 2 perros en casa que fueron rescatados por los bomberos. pic.twitter.com/essfxrnx7d — Fantasía Azulona (@FantasiaAzulona) November 11, 2024

L’incendio è scoppiato intorno alle 15 in una delle stanze al piano superiore della villa a causa, probabilmente, di un guasto elettrico. Le fiamme si sono propagate rapidamente, danneggiando non solo la stanza ma anche parte del tetto, rendendo inagibile il piano superiore dell’abitazione.

Al momento dello scoppio dell’incendio, in casa erano presenti solo i due cani di Mayoral, che sono stati messi in salvo dai Vigili del Fuoco della Comunità di Madrid e affidati a dei vicini, in attesa del rientro del calciatore e della sua compagna. Mayoral ha potuto fare ritorno alla sua abitazione solo due ore dopo l’incendio.

Sul posto erano intervenuti anche la Polizia Nazionale e Locale, oltre al servizio di emergenza di Pozuelo de Alarcón, per contenere i danni e garantire la sicurezza della zona. Una volta rientrato, l’attaccante ha potuto verificare di persona i danni subiti: il piano superiore della villa è stato reso inagibile a causa del fumo e dei danni strutturali.

Ora per Mayoral si prospettano giorni di attesa, mentre verranno effettuate le riparazioni necessarie prima di poter tornare a vivere nella sua casa in sicurezza. L’attaccante ha condiviso il “Trofeo Zarra” con Álvaro Morata, attaccante del Milan, grazie ai suoi 15 gol nell’ultima stagione di Liga.

Quella che doveva essere una giornata di celebrazione e di festeggiamenti si è così trasformata in un’esperienza drammatica. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, la situazione è stata gestita senza conseguenze più drammatiche, e i suoi cani sono stati messi in salvo.

