Paul Pogba forse ha trovato squadra… grazie a un sito di escort

Paul Pogba, fermo ai box dopo la squalifica per doping, non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. Dopo le speculazioni su un possibile approdo al Marsiglia, spinto da una chiamata del connazionale Adrien Rabiot, è emersa una nuova suggestione: il trasferimento in Brasile, al Corinthians.

#Pogba al #Corinthians, il sito di escort #FatalModel si è offerto di pagare lo stipendio



Il Corinthias smentisce: “Abbiamo ricevuto una email ma non sono in corso trattative”. Il club si ritiene al completo a centrocampo e nutre dei dubbi sul francesehttps://t.co/cRyvCV3I1R — il Napolista (@napolista) December 17, 2024

A rendere questa pista ancora più surreale è stato l’intervento di Fatal Model, un sito di escort che ha dichiarato pubblicamente la disponibilità a coprire parte dell’elevato ingaggio del centrocampista francese, campione del mondo nel 2018.

Il Corinthians ha prontamente smentito qualsiasi trattativa in corso attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali social. Nel comunicato si legge che il dipartimento Marketing dello Sport Club Corinthians Paulista ha ricevuto una email dalla società Fatal Model, ma non c’è alcuna trattativa in corso. Il club ha comunque ringraziato Fatal Model per l’interessamento.

La proposta di Fatal Model, per quanto insolita, ha sollevato molte discussioni in Brasile e non solo. Pogba è attualmente un free agent e la sua situazione contrattuale apre le porte a potenziali trattative con club di tutto il mondo.

Per ora, l’ipotesi Corinthians resta più una suggestione che una possibilità concreta, soprattutto alla luce della smentita ufficiale. Intanto, il giocatore continua a riflettere sul proprio futuro mentre il mondo del calcio resta in attesa di conoscere la prossima destinazione di uno dei centrocampisti più forti e più discussi degli ultimi anni.

Leggi anche: