Parma-Monza, le probabili formazioni: subito un debutto di fuoco per Bocchetti

Parma-Monza probabili formazioni del match che insieme a Empoli-Genoa apre la diciottesima giornata della Serie A, domani alle 15. Il Parma chiude il 2024 con una sfida cruciale contro il Monza, in un momento particolarmente delicato della stagione. La squadra di Pecchia è in crisi e necessita di un riscatto immediato per conquistare punti vitali. Il Monza riparte con Salvatore Bocchetti in panchina, subentrato ad Alessandro Nesta, e affronta il Parma in una trasferta decisiva. La sfida tra Parma e Monza promette tensione e intensità, con entrambe le squadre in cerca di una svolta per chiudere l’anno nel migliore dei modi.

Le scelte di Pecchia

Gli infortuni complicano notevolmente la situazione per il Parma di Pecchia. In difesa, l’assenza di Delprato per problemi muscolari costringe l’allenatore a schierare Leoni e Balogh come coppia centrale. Valeri tenterà di recuperare, ma in caso contrario Coulibaly agirà sulla sinistra e Hainaut sulla destra.

A centrocampo non ci sarà Estevez, con Keita e Sohm probabili titolari. Sulla trequarti, Hernani e Haj Mohamed si contendono una maglia da titolare, mentre le corsie saranno affidate a Man e Cancellieri. In attacco, spazio a Bonny, che cerca di interrompere un digiuno di gol che dura da oltre un mese.

Le scelte di Bocchetti

Il nuovo tecnico Salvatore Bocchetti è pronto a varare il suo primo 11: potrà contare sul rientro di Daniel Maldini dopo la squalifica, che agirà sulla trequarti insieme a Caprari, a sostegno dell’unica punta Mota. Il centrocampo resta invariato, con Bianco e Bondo in cabina di regia, mentre sugli esterni ci saranno Birindelli e Kyriakoupoulos. In difesa, davanti al portiere Turati, giocherà il trio formato da Izzo, Pablo Marì e Carboni.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Leoni, Balogh; Valeri; Keita, Sohm; Man, Haj Mohamed, Cancellieri; Bonny.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, Kyriakoupoulos; Maldini, Caprari; Mota.

