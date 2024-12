Empoli-Genoa, le probabili formazioni: D’Aversa con assenze pesanti, Vieira conferma Vitinha

Empoli-Genoa probabili formazioni del match che apre la diciottesima giornata della Serie A, che si gioca domani alle 15 al “Castellani”. Tra le formazioni affrontate più di 10 volte in Serie A, l’Empoli è una delle due squadre contro cui il Genoa ha ottenuto più pareggi in percentuale, con l’ottavo pari su quattordici sfide (57%). Le altre partite si dividono in quattro successi del Genoa e due vittorie per i toscani.

Le scelte di D’Aversa

La squadra di Roberto D’Aversa arriva alla sfida con alcune assenze importanti. Pietro Pellegri, ex attaccante del Genoa, sarà indisponibile a causa di un infortunio al ginocchio che interrompe un ottimo avvio di stagione, con tre gol già segnati. L’Empoli, però, punterà sulla vivacità di Esposito, che sta vivendo il miglior momento della sua carriera, e su Colombo per cercare il risultato pieno davanti ai propri tifosi.

Lunga la lista degli indisponibili tra le fila dei toscani: oltre al citato Pellegri, non sono stati convocati Ebuehi, Haas, Sazonov, Solbakken, Viti e Zurkowski. D’Aversa dovrebbe optare per un 3-5-2 con Goglichidze, Ismajli, Cacace davanti a Vasquez. A centrocampo il trio Anjorini-Grassi-Henderson, con Gyasi a destra e Pezzella a sinistra e in attacco la collaudata coppia costituita da Esposito e Colombo.

Le scelte di Vieira

Il Genoa, guidato da Patrick Vieira, sembra intenzionato a confermare Vitinha dal primo minuto, dopo la buona prova offerta contro il Napoli, impreziosita da un assist. Per il centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Miretti e Thorsby, che si contenderanno un posto accanto a Badelj e Frendrup. Mario Balotelli, recentemente tornato disponibile, dovrebbe partire dalla panchina ma potrebbe trovare più spazio nel corso della gara. Torneranno tra i convocati anche Ekhator e De Winter, aumentando le alternative a disposizione del tecnico rossoblù.

La sfida si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre determinate a portare a casa punti preziosi. L’Empoli farà leva sul fattore campo e sulla freschezza dei suoi giovani, mentre il Genoa cercherà di mantenere solidità difensiva e incisività in fase offensiva. La partita potrebbe essere decisa da episodi, con un pareggio o una vittoria di misura come esiti più probabili.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Cacace; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Miretti, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha.

