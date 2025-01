Parma-Lecce, le probabili formazioni: sfida cruciale in chiave salvezza al “Tardini”

Parma-Lecce probabili formazioni dell’anticipo della ventitreesima giornata della Serie A che si gioca stasera alle 21 al “Tardini”. Novanta minuti fondamentali per il Parma in una partita che potrebbe dire molto sul finale di stagione della squadra di Pecchia. Oltre alla necessità di mantenere vive le proprie ambizioni, i crociati hanno anche un conto in sospeso con i salentini dopo la sconfitta dell’andata, condizionata da una discutibile espulsione.

Le scelte di Pecchia

Il Parma dovrà fare a meno di due pedine fondamentali come Delprato e Man, ma il tecnico confermerà comunque il suo assetto difensivo. Suzuki tra i pali, con Vogliacco e Valenti centrali. Sulle fasce Valeri a sinistra e Hainaut a destra.

A centrocampo, Keita torna titolare accanto al sempre presente Sohm. Sugli esterni offensivi conferma per Cancellieri a destra, in grande forma, mentre sulla sinistra agirà Mihaila. In attacco ancora spazio a Djuric, che ha bisogno di minuti per integrarsi meglio con i compagni.

Il vero dubbio riguarda la trequarti: Haj e Bonny si contendono una maglia da titolare. Il primo garantisce dinamismo, il secondo più qualità e tecnica. Una scelta che Pecchia scioglierà solo all’ultimo momento.

Le scelte di Giampaolo

Anche il Lecce arriva con diverse assenze. In porta confermato Falcone, mentre la difesa a quattro vedrà Baschirotto e Jean al centro, con Gallo a sinistra e Guilbert a destra.

In mezzo al campo spazio a Pierret, affiancato da Coulibaly ed Helgason. In attacco confermatissimo Krstovic, mentre restano dubbi sugli esterni offensivi. Dorgu è stato convocato, ma la sua presenza dal primo minuto è incerta. Più probabile che il Lecce schieri Pierotti sulla destra e Tete Morente sulla sinistra.

Una sfida che promette spettacolo, con due squadre alla ricerca di punti pesanti per i rispettivi obiettivi stagionali.

Le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Sohm; Cancellieri, Bonny, Mihaila; Djuric. All. Pecchia

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente.

