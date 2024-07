Home | Parenzo “strangolato” in diretta da Cicalone, è gelo in studio: il video

Esperti di economia rispondono a domande su speculazione, crisi e debito pubblico proposte in studio secondo la formula del talk show. Il programma prevede la presenza di collegamenti esterni con politici e addetti del settore finanziario. Sono queste le caratteristiche alla base del L’aria che tira, condotta da David Parenzo, il quale è stato “strangolato” in diretta tv da Cicalone, scatendando il panico in studio. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo. (Continua a leggere dopo le foto)

“L’aria che tira”, Parenzo e Cicalone simulano un’aggressione: il video

Una brutta disavventura per David Parenzo durante l’ultima puntata de L’Aria che tira, il programma che conduce su La7. Ospite in studio è lo youtuber Cicalone, divenuto noto in questi ultimi giorni per la sua attività nelle metropolitane, dove insieme a un gruppo di suoi amici fa video per denunciare quello che succede a passeggeri e pendolari. Nel mirino di Cicalone ci sono i borseggiatori. L’ex pugile ha spiegato quanto accaduto pochi giorni fa alla fermata della metro A, a Roma, dove è scoppiata una rissa tra il suo gruppo e una banda di borseggiatori: “Ci accusavano di essere razzisti e che li picchiavamo senza motivo. Mentre la mia operatrice stava facendo la ripresa, un ragazzo è riuscito a colpire la fotocamera, rompendola, e ha colpito l’operatrice. Davanti a quest’aggressione noi volevamo bloccarlo, lui scappava, a un certo punto l’ho bloccato per il collo con la classica presa che fanno le Forze dell’ordine di tutto il mondo, si chiama mata leao“. Dopo queste parole Parenzo ha chiesto al suo ospite di simulare l’aggressione per spigare ai telespettatori cosa fare.

