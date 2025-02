Papa Francesco è il 266º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 8º sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d’Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice. La salute del Pontefice in questi giorni sta facendo seriamente preoccupare i suoi fedeli. Spesso si è mostrato affaticato, soprattutto nel parlare o nel camminare. Ora, il Vaticano, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che Papa Francesco è ricoverato in ospedale. (Continua a leggere dopo le foto)

Papa Francesco ricoverato in ospedale: il comunicato ufficiale

Ora, il Vaticano, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che Papa Francesco è ricoverato in ospedale. Nella nota si legge: “Questa mattina, al termine delle udienze, Papa Francesco si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso”. L’ultimo ricovero di Papa Francesco all’ospedale Gemelli di Roma risale a giugno del 2023 per l’intervento all’intestino. Poi aveva effettuato dei controlli giornalieri a novembre 2023 e a febbraio 2024.

