Papa Francesco, la brutta notizia sull’Angelus: “Resta grave”

Papa Francesco è il 266º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 8º sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d'Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice. In questi giorni si trova ricoverato presso l'Ospedale Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale. Purtroppo non sono giunte buone notizie sull'Angelus che si sarebbe dovuto svolgere dal nasocomio.

Papa Francesco, salta l’Angelus dal Gemelli

Papa Francesco è ancora ricoverato presso l’Ospedale Gemelli di Roma, dove è in cura per una polmonite bilaterale. Ogni domenica il Papa recita l’Angelus, ovvero una preghiera cattolica in onore di Maria che i devoti recitano in ringraziamento per il mistero dell’Incarnazione. Purtroppo nella giornata di domani, 23 Febbraio 2025, il Pontefice non svolgerà questo compito. Stamattina, come riportato da Il Tempo, è arrivata la conferma che, anche per questa seconda domenica di ricovero, il Papa “non reciterà l’Angelus, ma ci sarà un testo scritto che verrà diffuso alla stampa” e probabilmente anche letto da monsignor Rino Fisichella al termine della celebrazione che presiederà in San Pietro al posto del Santo Padre per il Giubileo del diaconato.

