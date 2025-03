Grande Jasmine! Paolini doma Osaka e vola ai quarti a Miami

Jasmine Paolini compie un’impresa negli ottavi di finale, battendo Naomi Osaka dopo una sfida intensa e combattuta. La tennista azzurra, dopo aver ceduto il primo set alla giapponese, ribalta il match con determinazione e intelligenza tattica, conquistando una vittoria fondamentale.

Una grande #Jasmine batte la Jap ex N°1 al Mondo Osaka e raggiunge per la prima volta in carriera i Quarti a Miami!

