Matteo Berrettini sfata il tabu Miami: con chi giocherà al terzo turno

Matteo Berrettini conquista la sua prima vittoria in carriera al Masters 1000 di Miami, superando in tre set il francese Hugo Gaston con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3. Il tennista romano, numero 29 del mondo, riesce così a sfatare un tabù personale su un cemento che in passato non gli aveva mai portato fortuna.

https://t.co/UJzyvPewkN Atp Miami 2025, prima vittoria per Berrettini che rimonta Gaston — LaPresse (@LaPresse_news) March 23, 2025

L’inizio di partita non è stato dei migliori per Berrettini, che ha perso il primo set lasciando temere un’altra delusione in un torneo che in passato gli ha riservato solo sconfitte. Gaston, mancino talentuoso e imprevedibile, ha approfittato di qualche incertezza dell’azzurro per strappare il servizio e chiudere il primo set 6-4.

Per il romano, la partita sembrava sembrava aver preso una piega sbagliata, come già accaduto lo scorso anno, quando fu costretto alla resa anche a causa di problemi fisici. Questa volta, però, Berrettini ha saputo reagire con determinazione.

Nel secondo set ha alzato il livello del suo gioco, servendo con maggiore precisione e limitando gli errori non forzati. Grazie a un break nel quarto game, ha preso il controllo del parziale e lo ha chiuso con un netto 6-3.

Berrettini, ora il terzo turno con Bergs

Nel terzo set, il tennista azzurro ha continuato a spingere, mostrando una condizione fisica superiore rispetto all’avversario. Un altro break gli ha dato il vantaggio decisivo e, senza concedere più nulla al servizio, ha chiuso l’incontro con un altro 6-3, portando a casa una vittoria importante per il morale e la classifica.

Al terzo turno, Berrettini affronterà per la prima volta in carriera il belga Zizou Bergs, numero 51 del mondo, che ha sorpreso tutti eliminando Andrey Rublev. L’uscita di scena del russo si aggiunge a quelle di altri big del circuito come Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Jack Draper.

Dopo queste eliminazioni, il tabellone di Miami diventa sempre più aperto e incerto. Per Berrettini, la sfida con Bergs rappresenta un’occasione importante per proseguire il suo cammino nel torneo e dimostrare di essere tornato competitivo ai massimi livelli.

