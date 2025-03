ATP Miami, super Musetti va agli ottavi: e ora lo attende una sfida intrigante

Lorenzo Musetti conquista un posto negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, dove affronterà Novak Djokovic, attuale numero 5 del ranking ATP. Il tennista italiano, numero 16 del mondo, ha superato il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3, ribaltando il match dopo un inizio difficile.

L'esultanza senza freni di Lorenzo Musetti 🇮🇹 dopo la vittoria in rimonta su Félix Auger-Aliassime 🇨🇦🔥

pic.twitter.com/KLAzi6d5Ce — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) March 23, 2025

Musetti ha faticato nel primo set, commettendo diversi errori non forzati. Il nostro tennista però non si è perso d’animo e ha saputo reagire. A partire dal secondo parziale, il giovane toscano ha alzato il livello del suo gioco, approfittando anche delle difficoltà fisiche del suo avversario, che ha accusato problemi a una mano.

Mettendo in campo il suo talento e una maggiore solidità, Musetti ha preso il controllo del match, chiudendo con una vittoria convincente. Perso il primo set 4-6, Lorenzo ha recuperato con un netto 6-2 nel secondo per poi chiudere 6-3 il terzo e decisivo parziale.

Il prossimo ostacolo per l’azzurro sarà il serbo Djokovic, che ha eliminato l’argentino Ugo Carabelli in due set, incontrando qualche difficoltà nel secondo. Sarà la nona volta che i due si affrontano, con un bilancio nettamente a favore del serbo. Musetti può contare sul precedente favorevole di Montecarlo 2023, quando riuscì a battere Djokovic negli ottavi.

In serata scenderà in campo anche Matteo Berrettini, impegnato contro il belga Zizou Bergs. Il tennista romano proverà a raggiungere Musetti agli ottavi e proseguire il cammino nel torneo sul cemento della Florida. I nostri due atleti cercheranno di colorare di azzurro il torneo anche in assenza di Sinner.

