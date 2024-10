Pallone d’Oro, ecco come viene deciso chi è il vincitore: tutti i criteri

Pallone d’Oro come viene deciso il vincitore? Sono cambiate alcune delle regole che portano all’assegnazione del premio al calciatore dell’anno. Per la prima volta, la cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro è organizzata congiuntamente da France Football e UEFA. Ma ciò che spicca maggiormente è l’assenza, per la prima volta dal 2003, di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo tra i candidati: una nuova era per il calcio. Questa esclusione è spiegata dal nuovo regolamento, in cui la storica rivista francese ha mantenuto un ruolo prioritario.

Novità nei criteri e nel periodo di valutazione

La votazione del Pallone d’Oro ha subito un’importante revisione, con nuovi criteri e una giuria modificata. Ora, il periodo preso in considerazione copre l’intera stagione, da agosto ad agosto, includendo così tutte le principali competizioni internazionali come Mondiali, Europei, Coppa d’Africa, Coppa America e Olimpiadi. I fattori di valutazione principali includono:

prestazioni individuali

capacità di fare la differenza

impatto visivo delle performance

risultati della squadra

palmarès

classe

fair play

Chi vota per il Pallone d’Oro?

Il vincitore del Pallone d’Oro è scelto da una giuria di 100 giornalisti specializzati, uno per ciascuna delle prime 100 nazioni nel ranking FIFA al momento della pubblicazione dei 30 candidati. A questi si aggiunge una giuria selezionata dalla redazione di France Football, comprendente anche il giurato che l’anno precedente ha individuato correttamente i primi cinque classificati, insieme a Luis Figo, ambasciatore UEFA.

Sistema di punteggio

Ogni giurato stila una classifica personale dei primi 10 candidati, assegnando punteggi decrescenti dal migliore al decimo classificato:

1°: 15 punti

2°: 12 punti

3°: 10 punti

4°: 8 punti

5°: 7 punti

6°: 5 punti

7°: 4 punti

8°: 3 punti

9°: 2 punti

10°: 1 punto

Il Pallone d’Oro viene assegnato al calciatore che ottiene il punteggio più alto al termine delle votazioni.

