Il futuro di Victor Osimhen è ancora molto incerto. Presto avverrà un incontro tra l’agente del giocatore e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiisù

Il futuro di Osimhen rappresenta una tematica centrale per il Napoli. Non è ancora definito ciò che aspetterà il club azzurro e l’attaccante nigeriano nella prossime settimane e per il momento tutte le opzioni sono aperte: dalla cessione al rinnovo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

NAPLES, ITALY – JUNE 04: Victor Osimhen of Napoli looks on during the Serie A match between SSC Napoli and UC Sampdoria at Stadio Diego Armando Maradona on June 04, 2023 in Naples, Italy. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

Osimhen, incontro per il rinnovo

Recentemente, si è verificata una conversazione telefonica tra Roberto Calenda, l’agente del giocatore, e il presidente Aurelio De Laurentiis, durante la quale è stato concordato un incontro entro la fine della settimana. L’obiettivo di tale incontro è fare il punto sulla situazione futura, valutare eventuali proposte e cercare di comprendere se ci sono le basi per rinnovare il contratto. Al momento, non c’è un accordo sulle cifre, ma le parti prenderanno in considerazione la questione durante la discussione.

Le dichiarazioni di De Laurentiis

A margine della presentazione del nuovo allenatore Rudi Garcia, Aurelio De Laurentiis ha pronunciato queste parole sul futuro di Osimhen: “Con Victor abbiamo già parlato prima che organizzassi la festa del Napoli: siamo d’accordo nel prolungamento di altri due anni. Ho detto da tempo che deve rimanere. Se arrivasse un’offerta irrinunciabile, vedremo e valuteremo”.

Le richieste economiche del Napoli

Su Osimhen c’è il forte interesse di tante big europee, in particolare il Psg. Secondo quanto riportato da Le Parisien, il presidente del Napoli ha stabilito un valore di 180 milioni di euro per lui, una cifra estremamente elevata come risposta al presunto interesse del PSG. Chiunque desideri acquistare il calciatore nigeriano dovrà quindi sborsare una somma incredibilmente alta, che potrebbe risultare proibitiva anche per i club più facoltosi al mondo.