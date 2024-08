Osimhen al Psg, si riapre la pista dopo l’infortunio di Ramos. Il calciomercato estivo è sempre pieno di colpi di scena. Sembrava che il futuro di Osimhen fosse ormai deciso: il giocatore sognava di vestire la maglia del PSG e di giocare sotto la Torre Eiffel, ma la dirigenza parigina non era completamente convinta dell’operazione e sembrava intenzionata a rinunciare, rimandando il nigeriano a Napoli con un biglietto di sola andata. Tuttavia, gli eventi recenti potrebbero ribaltare questa situazione.

Durante la partita tra Le Havre e Paris Saint-Germain, conclusasi con una vittoria per 4-1 per la squadra di Luis Enrique, Gonçalo Ramos ha subito un brutto infortunio. Il tecnico spagnolo, subito dopo l’uscita dal campo del centravanti portoghese, ha espresso la sua preoccupazione: “Non sono un medico, ma credo che l’infortunio sia piuttosto serio. Non so per quanto tempo sarà fuori, ma sicuramente è qualcosa di grave”. Ramos è stato costretto ad abbandonare il campo, sorretto dai medici, a causa di un violento contrasto di gioco.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, il giocatore ha riportato una frattura alla caviglia sinistra e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, con un periodo di recupero stimato in almeno tre mesi. Di fronte a questa emergenza, il Paris Saint-Germain dovrà trovare una soluzione, e così la pista che porta a Victor Osimhen si è improvvisamente riaperta.