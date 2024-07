Osimhen al PSG, l’affare si complica per il Napoli. La partenza del nigeriano libererebbe spazio per ulteriori movimenti sul mercato dopo gli arrivi di Buongiorno, Spinazzola e Marin. Lukaku è già pronto a subentrare al nigeriano, ma i negoziati con il PSG non procedono fluidamente. Al-Khelaifi ha accettato l’offerta di De Laurentiis per uno sconto sulla clausola da 130 milioni di euro, ma deve ora confrontarsi con le volontà di Kolo e Muani Goncalo Ramos, entrambi determinati a rimanere a Parigi.

La punta francese e l’ex Benfica portoghese sono sul mercato, ma al momento si oppongono a un trasferimento. Le conseguenze ricadono sul Napoli, desideroso di cedere Osimhen anche per ‘solo’ 100 milioni di euro per poter regalare nuovi acquisti ad Antonio Conte. Nel frattempo, Victor, pronto a volare verso Parigi, ha partecipato agli allenamenti a Dimaro conoscendo il nuovo tecnico azzurro, ma non ha giocato nelle due amichevoli per evitare infortuni. Ieri, alla fine del ritiro, ha salutato i tifosi del Napoli in Trentino, come in un addio.