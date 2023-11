Home » Oroscopo di Branko: grossa novità in arrivo per questo segno zodiacale

Branko è un astrologo e personaggio televisivo italiano. È uno dei più famosi astrologi italiani, grazie alla costante presenza in programmi radiofonici e televisivi di successo come Unomattina e La prova del cuoco. Attualmente il noto astrologo fa le sue previsioni attraverso le pagine del settimanale Chi. Nello specifico Branko ha descritto ciò che accadrà ai 12 segni zodiacali nella settimana che va dal 10 al 16 novembre 2023. (Continua a leggere dopo la foto)

Oroscopo di Branko, settimana dal 10 al 16 novembre 2023

Tutti attendevano con trepidazione le previsioni di Branko e ora sono finalmente arrivate. Attraverso le pagine del settimanale Chi, il noto astrologo ha previsto che cosa accadrà ai 12 segni zodiacali nella settimana che va dal 10 al 16 Novembre 2023. Partendo dall’Ariete, il 10 e 11 novembre ci sarà un po’ di agitazione per quanto concerne l’amore, ma ha gli affari sono ritenuti in miglioramento e ci si potrà concentrare sull’obiettivo di ottenere più denaro andando a lavorare fuori dall’Italia. Per il Toro ci sarà un buon weekend fino all’11 novembre, mentre la giornata importante sarà martedì 14 sia nell’ambito sentimentale che professionale. Bisogna tenere in considerazione una Vergine per l’incontro perfetto. Chi è Gemelli dovrà fare attenzione a lunedì 13 novembre, quando giungerà un’occasione di lavoro significativa che potrebbe svoltare la vostra vita.

Sul segno zodiacale del Cancro, che dovrà evitare polemiche il 10 e 11 novembre. Svolta il 13 in ambito sentimentale e lavorativo, con l’incontro con uno Scorpione o un Pesci. Leone invece avrà a che fare con l’amore, ma ci saranno anche degli scontri in matrimonio e associazioni. Domenica 12 occorrerà riposarsi e ci si potrà incontrare con Bilancia o Ariete. La Vergine, che dovrà puntare sugli investimenti e sui rapporti coi figli. L’incontro avverrà con Scorpione o in alternativa con Toro. (Continua a leggere dopo la foto)

Gli altri segni

Bilancia riceverà sorprese interessanti lunedì 13 novembre e troverà sulla sua strada un Acquario. Da non trascurare nemmeno l’incontro con Pesci. Inoltre, Scorpione dovrà agire il 12 o 13 novembre perché avrà qualche chance importante in amore o a lavoro. Per chi è Sagittario, venerdì 10 e sabato 11 novembre ci saranno incontri e troverà feeling con Leone o Acquario. Il segno del Capricorno domenica 12 novembre avrà una giornata positiva, ma soprattutto il 13 ci sarà la svolta. Poi Acquario vi sorprenderà in amore e Ariete sarà il segno da tenere d’occhio. Per concludere c’è Pesci, che vi permetterà di avere buine occasioni domenica e lunedì con Cancro o Toro che saranno sulla vostra strada.