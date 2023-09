Paolo Fox, l’oroscopo di Ottobre 2023: brutte notizie per questo segno zodiacale

L‘oroscopo, dal termine latino hōroscopus “osservare l’ora”, è l’interpretazione astrologica della posizione degli astri al momento in cui si verifica un qualsiasi evento. L’arte divinatoria, che è solo uno degli aspetti di un oroscopo, si chiama oroscopia. Tra i più famosi astrologi di oggi c’è sicuramente Paolo Fox, il quale ha deciso di svelarci in anteprima, segno per segno, le novità che ci attenderanno per l’oroscopo del mese di Ottobre 2023: ecco che cosa accadrà ai vari segni zodiacali. (Continua a leggere dopo la foto)

Oroscopo di Ottobre 2023, le previsioni di Paolo Fox

Paolo Fox ha svelato segno per segno l’oroscopo di Ottobre 2023. Le stelle della prima metà del mese non sono ottime per il segno dell’Ariete, motivo per cui vi conviene evitare azzardi di ogni tipo finché Marte non passa nel segno dello Scorpione il 12. Con l’entrata della stagione dello Scorpione potete lasciarvi un pochino andare. I fine settimana possono lasciare spazio a litigi fra partner. Per il Toro ottobre è senza dubbio un mese ottimo per ambire di più nel lavoro e negli studi. Anche l’amore è in ripresa grazie al favore di Venere, che dal 9 non è più contraria. Il fisico va curato: l’opposizione di Marte da metà mese si acuisce con la stagione dello Scorpione. A fine mese evitate strapazzi. Il pianeta rosso proteggerà i Gemelli fino al 12. Nel frattempo Mercurio favorisce gli scambi, anche se Saturno non vi permette di ottenere risposte celeri. Vivete alti e bassi durante tutto ottobre: sono tanti i cambiamenti e avete qualche difficoltà ad abituarvici.

Per quanto riguarda i nati sotto il segno del Cancro dovrete aspettare l'arrivo della stagione dello Scorpione per scrollarvi di dosso il nervosismo accumulato finora. La seconda parte di ottobre sarà ottima, grazie a Marte che rispolvera il vostro fascino. La prima parte del mese per i nati sotto il segno del Leone sarà il periodo più proficuo. La situazione inizia a peggiorare dal 9, con Venere che vi saluta per fuggire dalla Vergine. Il transito di Marte nello Scorpione segna l'inizio di un periodo agitato, in cui non vi conviene troppo perdere le staffe! Nonostante l'opposizione di Saturno, per i Vergine ottobre sarà un mese positivo, specialmente per quanto riguarda la sfera sentimentale: Venere infatti passa nel vostro cielo a partire dal 9! L'ultima decade del mese sarà perfetta per prendere decisioni importanti.

Gli altri segni dello zodiaco

Finché il Sole transiterà nel segno della Bilancia non ci saranno grandi problemi e ogni cosa verrà affrontata con grande determinazione e coraggio. L’amore procede bene, anche se la Venere splenderà di più il prossimo mese. Per quanto riguarda i nati sotto il sengo dello Scorpione nel nuovo mese nuovi pianeti entrano nel vostro segno, dando inizio ad un periodo di liberazione e voglia di fare. Si comincia con Venere che dal 9 non è più opposta e cede spazio all’amore vero. Dal 23 tutto si fa più luminoso: non mancano occasioni d’oro nel settore lavorativo e soddisfazioni. Occhio al fisico, dovete ancora recuperare il vigore. Per tutti i Sagittario Ottobre vi arrecherà qualche affanno in più, specialmente nella seconda parte del mese: sfruttate dunque le giornate fino al 12, quando il possente Marte è ancora favorevole. Cercate di non stancarvi troppo e fate attenzione a giornate pesanti come quello dopo il 9, quando Venere si fa dispettosa.

I Capricorno avranno molto da fare a ottobre: le occasioni migliori spuntano fuori dopo il 12, quando Marte passa in Scorpione, segno amico. Dopo il 23 non avrete più stelle contrarie e potete dare il meglio di voi, grazie anche alla spinta di Giove. Non forzare le cose durante il novilunio del 14. Per gli amici dell‘Acquario Ottobre vi sorride fino al 23, poi le stelle si fanno meno buone: datevi dunque da fare prima che arrivi la stagione dello Scorpione. A fine mese sforzatevi di prendere le cose con filosofia, occhio ai litigi di coppia e non sottovalutate certi fastidi fisici. Infine, finalmente per i Pesci il vostro oroscopo migliora: si comincia con Marte che dal 12 vi offre l’energia che vi era mancata finora. Occhio a non farvi agitare troppo da Venere in Vergine, che può mettere in crisi rapporti di vecchia data. Lasciatevi cullare dalla benevolenza dei pianeti in Scorpione: vi aiuteranno a chiarire situazioni e a cogliere opportunità.