Home » Paolo Fox, le previsioni per settembre: mese fantastico per questi segni

Oroscopo Paolo Fox settembre. È appena entrato un nuovo mese. In Oroscopo ogni mese fa storia a sé. Puntuale, dunque, Paolo Fox, noto astrologo, ha pronunciato le sue previsioni per il mese di settembre sulle frequenze di Radio Lattemiele. Alcuni segni saranno davvero molto fortunati. (Continua…)

Chi è Paolo Fox

Paolo Fox è un noto astrologo, forse il più famoso in Italia. È nato a Roma il 5 febbraio 1961, ha 62 anni e fin da adolescente si è appassionato all’astrologia e all’esoterismo grazie alla nonna. Viene notato nel 1982 da Paolo Villaggio, che lo invita come ospite in un suo programma televisivo su Odeon TV. A partire dal 1997 inizia a collaborare con Radio LatteMiele e Radio Deejay, curando i servizi astrologici.

Nel contempo inizia a scrivere anche articoli per magazine come DiPiù e appare in televisione nelle trasmissioni di Rai 1 “Per tutta la vita”, “In bocca al lupo!” e soprattutto “Domenica In”. Dal 2002, inoltre, entra a far parte del cast dei “Fatti vostri” e di “Mezzogiorno in famiglia”. Ha recitato anche al cinema, interpretando se stesso nel film “Ma tu di che segno 6?”. (Continua…)

Oroscopo Paolo Fox settembre

Oggi, sulle frequenze di Radio Lattemiele, Paolo Fox ha svelato le sue previsioni per il mese di settembre. Alcuni segni saranno molto fortunati. In particolare sarà un mese importante per i nati sotto il segno dell’Ariete, dei Gemelli, del Leone, dello Scorpione e dell’Acquario. Per tutti coloro che sono nati sotto i segni che vi abbiamo appena elencato, Paolo Fox consiglia di lanciarsi in nuove esperienze, sia lavorative che sentimentali. È un momento prospero per voi, bisogna solo avere un po’ di coraggio in più. (Continua…)

Oroscopo Paolo Fox settembre segno per segno

In onda su Radio Lattemiele, Paolo Fox ha svelato le previsioni per la giornata di oggi ed in particolare per il mese di settembre che è appena entrato. Per i nati sotto il segno dell’Ariete, le giornate di oggi e domani saranno importanti per chiarire alcune situazioni che da tempo girano male. I nati sotto il segno del Toro, invece, dovranno cercare di ritrovare le forze dopo lo stress estivo. Il mese di settembre sarà chiarificatore dal punto di vista sentimentale per i Gemelli. I nati sotto il segno del Cancro, invece, dovranno fare un bilancio e capire quali sono le priorità nella loro vita.

Mese fortunato, come abbiamo detto, per tutti i Leone, sia in amore che in salute e lavoro. Al contrario, invece, i nati sotto il segno della Vergine dovranno stare molto attenti nel mese di settembre, evitare stress e discussioni futili. Anche i Bilancia dovranno essere molto prudenti. Al contrario possono sorridere i nati sotto il segno dello Scorpione, per loro finalmente arriverà il cambiamento tanto atteso. Anche i Sagittario hanno pianeti favorevoli e Paolo Fox consiglia di risolvere malintesi con colleghi di lavoro e familiari.

I nati sotto il segno del Capricorno, invece, dovranno rivedere le proprie priorità: è giusto lavorare, ma non bisogna affaticarsi. Il weekend si prospetta interessante per i nati sotto il segno dell’Acquario. Anche per i Pesci la giornata di oggi potrebbe rivelarsi molto interessante, anche se non mancheranno le incertezze e le difficoltà.