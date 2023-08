Paolo Fox, l’oroscopo di Agosto 2023: le previsioni per tutti i segni

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2023. Il mese di agosto è ufficialmente entrato. Gli amanti dell’astrologia e soprattutto dell’Oroscopo sono curiosi di sapere cosa succederà in questo nuovo mese. Il famoso astrologo Paolo Fox ha pubblicato le sue previsioni. Molti italiani non aspettavano altro. (Continua…)

Chi è Paolo Fox

Paolo Fox è uno degli astrologi più famosi in Italia, se non al mondo. Si è appassionato all’astrologia e all’esoterismo sin da adolescente grazie alla nonna. Viene notato nel 1982 da Paolo Villaggio, che lo invita in qualità di astrologo in un suo programma su Odeon TV. A partire dal 1997 inizia a collaborare anche con alcune radio, come Radio LatteMiele e Radio Deejay, curando ovviamente i servizi sull’astrologia. Inizia a scrivere anche articoli per il settimanale DiPiù e soprattutto esordisce in Rai nelle trasmissioni di Rai 1 come “Per tutta la vita”, “In bocca al lupo!” e “Domenica In”. Dal 2002 fa parte del cast di “Fatti vostri” e “Mezzogiorno in famiglia”. (Continua…)

Pubblicate le previsioni di Agosto 2023

Il noto astrologo Paolo Fox ha pubblicato le previsioni segno per segno di Agosto 2023. Proprio oggi, infatti, è entrato il mese di agosto e di conseguenza le previsioni cambiano rispetto al mese precedente. Puntuale come ogni mese, Paolo Fox non ha deluso i suoi fan, pubblicando le tanto attese previsioni. Chissà se anche questa volta riuscirà ad azzeccarle. Molti credono nelle sue previsioni e per questo lo seguono da tempo. (Continua…)

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2023

Paolo Fox ha pubblicato le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Agosto 2023. I nati sotto il segno dell’Ariete hanno le finanze al massimo e possono permettersi un investimento importante. Per i Toro, invece, è un periodo molto particolare, ma nel mese di agosto potrebbe arrivare un colpo di fortuna. I nati sotto il segno dei Gemelli, invece, potrebbero fare incontri molto importanti nel mese di agosto, alcuni potrebbero addirittura cambiare vita. Così come il Toro, anche il Cancro vive un periodo particolare, ma nel mese di agosto oltre ai bassi ci saranno anche gli altri.

Brutte notizie per il Leone, che deve fare attenzione alle finanze e rimandare spese importanti. Anche per i nati sotto il segno della Vergine il mese di agosto sarà un po’ particolare, dovranno aspettare settembre per avere uno slancio in amore e fortuna. Al contrario, invece, il segno della Bilancia vive una fase molto fortunata, dunque può osare. Stesso discorso vale per Scorpione. Non si può dire lo stesso, invece, per i nati sotto il segno del Sagittario, che vivranno un mese un po’ particolare. Anche il segno del Capricorno deve fare attenzione, perchè non tutto potrebbe andare per il verso giusto. Chiudono l’Oroscopo Pesci e Acquario, che invece si trovano in un periodo fortunato.