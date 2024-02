Ornella Vanoni senza freni su Venier e Sanremo: Fazio costretto ad intervenire – Ieri sera, domenica 11 febbraio 2024, a «Che Tempo Che Fa», c’è stato un vero Ornella Vanoni Show. La cantante milanese, dapprima se l’è presa con Mara Maionchi che l’ha accusata di non ricordarsi le canzoni del Festival di Sanremo, poi ha parlato a ruota libera delle kermesse canora condotta da Amadeus che si è appena conclusa. (continua a leggere dopo le foto)

Ornella Vanoni senza freni su Mara Venier e Sanremo

Come di consueto, Ornella Vanoni è stata ospite da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. Durante la puntata di ieri, l’artista è stata punzecchiata dall’amica Mara Maionchi, che ha dichiarato che la cantante non ricorderebbe i brani interpretati al festival di Sanremo. “Senti ascolta, intanto non mancarmi di rispetto! Io non mi ricordo un ca**o?! Adesso puliscimi gli occhiali. Comunque Ghali fantastico, poi quella che mi è piaciuta di più è Loredana“, ha replicato la Vanoni. (continua a leggere dopo le foto)

Ornella Vanoni commenta il festival di Sanremo 2024

Subito dopo Ornella Vanoni ha dichiarato che a guardare tutto il Festival di Sanremo lei ha rischiato la meningite: “A vedere tutte le sere il Festival di Sanremo tutte le sere ti viene la meningite. Ma perché tutte queste robe, un caos, io non ne potevo più”. La popolare cantante ha poi sottolineato: “C’è troppa roba, troppo, troppe cose. La serata che ho preferito è quella dei duetti“. Il conduttore Fabio Fazio è subito intervenuto: “No ma che dici? Perché? ma sono stati bravissimi, salutiamo Amadeus e Fiorello che hanno fatto un lavoro pazzesco“. (continua a leggere dopo le foto)

"Non dirò mai più la parola 'adoro' e 'divino' ma soprattutto 'amore' Oggi Mara Venier amava tutti" #CTCF pic.twitter.com/vciMMN17mD — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 11, 2024

Poi l’affondo della cantante a Mara Venier

Non contenta Ornella Vanoni ha commentato anche “Domenica In” e l’atteggiamento di Mara Venier, che ha avuto ospiti i cantanti in gara all’Ariston: “Non dirò mai più la parola ‘adoro’ e ‘divino’ ma soprattutto ‘amore’. C’è questa parola che dovremmo dire solo a pochissime persone, ‘amore, ti amo’. Mara oggi amava tutti, Mara Maionchi, no, Mara quell’altra, che mi è molto simpatica, ama proprio tutti. ‘Ti amo’, un conto è l’umanità e un altro amare e baciare tutti. Io non sono d’accordo sull’uso della parola amore in questi contesti“.