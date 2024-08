Omicidio Sharon Verzeni, spunta una testimone: cosa si è scoperto

La notte del 30 luglio scorso, a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, è stata accoltellata la 33enne Sharon Verzeni. Solo adesso però spunta un testimone. Le sue rivelazioni potrebbero essere molto importanti per le indagini sul caso. (Continua…)

Omicidio Sharon Verzeni

Lo scorso 30 luglio, la 33enne Sharon Verzeni è stata accoltellata a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. La donna è poi morta all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le ferite riportate dopo l’accoltellamento. Il suo assassino purtroppo non ha ancora un volto. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo, ma al momento le indagini sono ancora in alto mare. Nelle ultime ore, però, è spuntato un testimone che potrebbe essere cruciale. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)