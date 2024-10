Si è suicidato a 34 anni Omar Pozzi, nel suo appartamento di Londra, dove viveva da anni. Ad annunciarlo è la famiglia tramite i suoi profili social. “Omar è venuto a mancare ieri sera, alle 3:50 del mattino a Londra. Ci hanno consegnato oggi una nota autografa che era nella tasca interna della sua giacca. In inglese dice “lasciatemi solo lasciatemi in pace” . Per favore rispettate la sua memoria. La famiglia“. L’evento è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2024, intorno alle 3:50 del mattino. Ma scopriamo di più su Omar Pozzi?



Chi era Omar Pozzi

Omar Pozzi è stato uno dei content creator di OnlyFans fra i più famosi della comunità LGBT+ italiana nonostante da anni abitasse a Londra. L’annuncio ha colpito profondamente i suoi fan e la comunità online, sollevando interrogativi sulla salute mentale e sul peso della fama. La famiglia ha condiviso un messaggio toccante trovato nella tasca della giacca del ragazzo, in cui si legge: “Lasciatemi solo, lasciatemi in pace“. Questa nota ha messo in luce il profondo dolore che l’artista stava vivendo e ha sollevato domande cruciali riguardo al supporto emotivo per chi si trova in situazioni di vulnerabilità. (continua dopo la foto)

Pozzi è scomparso all’età di 34 anni, lasciando un segno significativo tra i suoi follower e nella comunità online. La sua carriera come content creator lo ha reso una figura influente, contribuendo a dare visibilità e rappresentanza alla comunità LGBT+ in Italia. Omar Pozzi era un content creator su OnlyFans, noto per i suoi contenuti erotici e per la sua presenza nella comunità LGBT+. Sebbene non ci siano informazioni specifiche sui suoi contenuti più popolari, in generale, i creator su OnlyFans tendono a pubblicare una varietà di materiali, tra cui: foto e video di nudità, contenuti esclusivi come video personalizzati o chat private.

