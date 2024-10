Varie. Lutto nello sport italiano, ci lascia un grande – Il mondo dello sport piange la scomparsa di un grande campione. È venuto a mancare all’età di 75 anni il presidente della palestra più antica di Roma, fondata nel 1898 e nota per la sua ricca collezione di cimeli e preziose testimonianze storiche. Questo straordinario uomo ha dedicato la sua vita interamente allo sport, contribuendo in modo significativo alla cultura sportiva della capitale. Scopriamo insieme i dettagli di questa triste notizia. (Continua a leggere dopo le foto)

Lutto nello sport italiano: addio a Cesare Venturini

Una storica e prestigiosa famiglia, quella dell’AS Audace Boxe, situata a pochi passi dal Colosseo, è in lutto per la scomparsa del Maestro Cesare Venturini. Questo noto tempio della boxe, fondato come Polisportiva 123 anni fa, ha visto il suo nome brillare in vari sport, dal calcio – con l’Audace che in seguito si è unita alla Roma – alla lotta, dal judo all’atletica leggera, fino alla scherma e al sollevamento pesi. L’associazione è anche conosciuta per la celebre Sala Gigli, donata dal tenore Beniamino Gigli, che ha contribuito a farla diventare un punto di riferimento per gli sportivi della capitale.

