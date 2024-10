Morta al cimitero con una busta in testa: il giallo di Giuliana

È giallo a Chieti dopo il rinvenimento del corpo di Giuliana Leccese. La donna di 75 anni è stata trovata priva di vita all’interno di un cimitero, più precisamente davanti alla tomba di famiglia, con tre buste di plastica infilate sulla testa. Vediamo i dettagli emersi finora sulla drammatica vicenda che ha scosso la città Abruzzese. (Continua a leggere dopo la foto…)

Giuliana Leccese, trovata morta a Chieti

Sarà l’autopsia a determinare come sia morta Giuliana Leccese, la 75enne di Chieti trovata morta sabato mattina davanti alla cappella di famiglia. Secondo quanto riporta il “Messaggero”, il pm Lucia Campo ha conferito l’incarico di eseguire gli esami al medico legale, professor Christian D’Ovidio. In attesa dei risultati, i carabinieri indagano per definire i contorni di quanto successo. A supporto delle ricerche c’è anche un filmato delle telecamere di sorveglianza che riprendono la donna mentre entra nel cimitero di Sant’Anna. Le immagini mostrerebbero Giuliana varcare l’ingresso laterale alle 11:30 dopo aver parcheggiato la sua auto lungo via Janni. (Continua a leggere dopo la foto…)

Aggredita da un rapinatore? Le indagini escludono l’ipotesi

Da quanto riporta il “Messaggero”, una prima ipotesi da dover tenere in considerazione era quella di una ipotetica aggressione. Giuliana Leccese sarebbe infatti uscita di casa dicendo al marito Umberto di dover prelevare del denaro alle Poste. Le premesse hanno fatto pensare che la donna possa essere stata seguita e aggredita da un rapinatore. Tuttavia, l’ipotesi è stata presto scartata dopo quanto si è scoperto da una prima analisi del corpo sul luogo del ritrovamento.