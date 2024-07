Al Grand Palais risuonano le note dell’inno di Mameli. L’Italia della Spada femminile, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Mara Navarria arricchisce il medagliere azzurro con il terzo oro dei Giochi di Parigi, battendo le padrone di casa sconfitte con il punteggio finale di 29-30. Una partita preparata nei minimi dettagli, come ha dichiarato Rossella Fiamingo.

Leggi anche: Olimpiadi, terzo oro per l’Italia: trionfano le ragazze della spada a squadre

Leggi anche: Olimpiadi, le Fate italiane della ginnastica artistica nella storia: argento 96 anni dopo

Terzo oro per l’Italia

L’Italia ha vinto l’oro nella spada femminile a squadra al termine di una finale indimenticabile contro le transalpine. 30-29 all’overtime (il minuto supplementare) con l’ultima, meravigliosa stoccata di Santuccio. Un incontro preparato nei minimi dettagli, come svelato da Rossella Fiamingo che ha dichiarato che l’allenatore aveva preparato le atlete anche al caldo tifo transalpino.

“Oggi abbiamo raccolto quello che queste ragazze meritavano. Tutte hanno fatto il massimo, siamo una squadra: in quattro hanno tirato e in quattro hanno vinto l’oro. C’erano 8.000 francesi, non era semplice. Anche negli allenamenti abbiamo lavorato sulla possibilità di avere il tifo contro. Le ragazze sono state brave a estraniarsi dal contesto, delle campionesse“, le parole del CT della squadra azzurra, Dario Chiadò. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Olimpiadi, Settebello super: Croazia ko, ora i quarti di finale

Rossella Fiamingo svela il trucco dell’Italia

Al termine della sfida vinta dalle Azzurre ai microfoni di Rai Sport si è presentato il presidente del Coni Giovanni Malagò: “Siamo commossi e riconoscenti a queste ragazze. C’era un tifo da stadio, appassionato. Hanno vinto contro tutto e tutti. Siamo felici perché ci siamo ripresi qualcosa che nei giorni scorsi avremmo meritato. Questo risultato è frutto di anni di sacrifici. Oggi abbiamo vinto tre medaglie, coraggio Italia“.

Rossella Fiamingo ha risposto a una domanda sull’appassionato e caldo tifo francese. Fiamingo con naturalezza e simpatia ha svelato che il preparatore aveva studiato nei minimi dettagli la sfida e aveva fatto ascoltare alle quattro azzurre un file audio con il caloroso tifo transalpino: “Il nostro preparatore, Andrea Vivian, ci aveva anche registrato un audio con il tifo francese e quindi avevamo allenato pure questo, ad allenarci con il tifo francese nelle orecchie”.