Olimpiadi, nuoto: Ceccon e Fangio in semifinale

Altri sport. Olimpiadi. Si torna nuovamente in acqua alla Defense Arena per un’altra mattinata di batterie. Solo tre le discipline di oggi: le batterie dei 200 rana donne, quelle dei 200 dorso uomini e dei 200 farfalla donne. I risultati sorridono a Francesca Fangio nei 200 rana e a Thomas Ceccon nei 200 dorso. Purtroppo resta fuori Matteo Restivo. (Continua a leggere dopo la foto)

Olimpiadi, nuoto: Fangio e Ceccon in semifinale

Olimpiadi. La mattinata del Day 5 del nuoto alla Defense Arena ha sorriso ancora una volta agli Azzurri. Thomas Ceccon, dopo l’oro dei 100 dorso, è tornato in acqua per la doppia di stanza e si è qualificato per le semifinali. La sua condotta di gara è sempre molto rilassata e volta a risparmiare le energie. L’azzurro è entrato con il 14° tempo su 16 disponibili anche grazie alla qualifica di Greenbank, colpevole di aver chiuso la fase subacquea oltre i 15 metri consentiti dopo la virata. Purtroppo Matteo Restivo non ce l’ha fatta ed è crollato proprio nel finale dopo aver condotto in testa per 3/4 di gara. Entra in semifinale anche Francesca Fangio, nei 200 rana, che è passata con il 15° tempo disponibile. (Continua a leggere dopo le foto)

I risultati delle batterie del 31 luglio

Ore 12:03: Summer McIntosh chiude terza l’ultima batteria che è stata vinta dall’avversaria cinese Yufei Zhang (2:06.55). Si è comunque ovviamente qualificata.

Ore 11:57: È il momento della seconda batteria che vede il successo di Regan Smith. Ottimo il crono della statunitense: 2:06.99.

Ore 11:50: Si è chiusa la prima batteria dei 200 farfalla femminile con Macinnes (2:08.46).

Ore 11:44: Greenbank è stato squalificato per aver la subacquea oltre il limite dei 15 metri. Maertens ha vinto in 1:56.89 e Ceccon è in semifinale col 14° tempo su 16 disponibili.

Ore 11:36: Matteo Restivo parte alla grande nei primi 150 metri, vira sempre davanti e gli altri lo inseguono. Perde purtroppo nel finale, scivolando ultimo col tempo di 1:59.05. È fuori dalla semifinale.

Ore 11:30: Ceccon chiude quarto in 1:57.69. Batteria vinta da Pieter Coetze in quella che al momento è la batteria più veloce (1:56.92).

Ore 11:25: È il momento dei 20 dorso maschili. La prima batteria è dell’australiano Se-Bom Lee, che tocca la piastra in 1:58.30.

Ore 11:17: Francesca Fangio si qualifica per la semifinale con il 15° tempo.

Ore 11:10: Si chiude anche la seconda batteria con la vittoria dell’olandese Tes Schouten in 2:23.08.

Ore 11:04: Partite le batterie dei 200 rana donne. La prima si è chiusa con la vittoria dell’atleta sudafricana Tatjana Smith in 2:21.57.

Dove si possono vedere le Olimpiadi di Parigi 2024?

È possibile vedere tutte le gare delle Olimpiadi di Parigi 2024 interamente in esclusiva su Discovery +. I canali Eurosport saranno visibili su Sky, Now, Tim, DAZN e Prime Video.