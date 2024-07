Olimpiadi, eterno Paltrinieri: bronzo negli 800 stile libero

Gregorio Paltrinieri fa sognare ancora una volta il pubblico italiano con una gara emozionante e molto combattuta nella piscina de La Défense Arena in cui si è vista la voglia di Greg di volere il podio con tutto se stesso. Il 29enne di Carpi ha chiuso la gara alle spalle dell’irlandese Daniel Wiffen e dell’americano Robert Finke.

Paltrinieri conquista il bronzo negli 800 stile libero

A distanza di dodici anni dalla sua prima Olimpiade, Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo negli 800 metri diventando il primo azzurro ad andare a podio in tre edizioni consecutive. Il capitano della nazionale vince la terza medaglia Olimpica individuale nel nuoto in vasca raggiungendo leggende del calibro di Novella Calligaris e Massimiliano Rosolino, unico, insieme a Greg, ad avere una medaglia Olimpica per ogni metallo.

Il 29enne ha chiuso la gara in 7’39″38 alle spalle dell’irlandese Daniel Wiffen che si è imposto in 7’38″19 con il record olimpico davanti all’americano Robert Finke (7’38″75).

Gregorio Paltrinieri è sesto fino ai 250 metri, quinto ai 300, quarto ai 350, terzo ai 400, secondo dopo i 450 e persino primo dopo i 550: è l’ultima tattica, quella di accelerare prima del rush finale, quando sa che gli altri ne hanno di più. Ci prova, ma nell’ultimo 50 viene travolto dal favorito, l’irlandese Wiffen e dall’americano Finke. “La strategia era nuova, ero abituato a essere quello che apriva più veloce, non lo sono sicuramente più. Devo placare questo istinto che ho di partire fortissimo, ma era tanto che dicevamo che dovevo fare una gara così. Questa medaglia vuol dire tanto: cerco di convincermi con un irragionevole ottimismo, ma ci sono state tante volte in cui sono stato convinto di non giocarmela più”.

Più lontano Marco De Tullio che, alla prima finale olimpica, ha terminato la competizione in settima posizione con il crono di 7’46″16 peggiorando leggermente il tempo realizzato in batteria.