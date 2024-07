Olimpiadi sfortunate per il ginnasta della squadra artistica italiana Carlo Macchini. L’azzurro, dopo aver mostrato tutta la sua delusione in un momento di sfogo, ha rivelato di un problema che ha sperimentato e che ha compromesso la sua performance. (Continua a leggere dopo la foto…)

La caduta alla sbarra e al cavallo

Carlo Macchini, ginnasta della squadra artistica italiana, ha affrontato due giornate di gara difficili alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il marchigiano sperava di qualificarsi alla finale alla sbarra, ma purtroppo il suo sogno è sfumato a Bercy: purtroppo la sua performance non è stata all’altezza delle aspettative. Le cadute durante gli esercizi alla sbarra e poi al cavallo con maniglie hanno compromesso la sua prestazione e sono risultate davvero al di sotto delle sue potenzialità. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto e come ha reagito Macchini. (Continua a leggere dopo la foto…)

Carlo Macchini, lo sfogo dopo la performance

Carlo Macchini sapeva bene di poter rientrare nei migliori otto che si giocheranno una medaglia nella capitale francese. Eppure un errore nella sua specialità lo ha fatto ripiombare al 65esimo posto in classifica. Come sappiamo, la ginnastica dei singoli ha ripercussioni sulla squadra e alla fine arriva il risultato più atteso per l’Italia: sesto posto e qualificazione per la finale. Al termine della gara, Macchini ha rimosso le fascette dai polsi e dalle mani, apparendo visibilmente deluso per la performance. Durante una diretta televisiva, l’atleta ha espresso tutto il suo rammarico. Le sue parole, piene di dispiacere, sono state riprese e mandate in diretta dalle telecamere di Eurosport. Ecco cosa ha detto.

