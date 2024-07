Olimpiadi Parigi, impresa di Ceccon: oro nei 100 dorso

Altri sport. Arriva dal nuoto un nuovo oro per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Thomas Ceccon ha vinto la finale dei 100 metri dorso maschili, regalando alla spedizione azzurra la seconda vittoria dopo quella di Martinenghi. Il campione ha chiuso la gara in 52″00 grazie a una grande rimonta che gli ha permesso di battere l’avversario cinese Xu (52″32) e l’americano Ryan Murphy (52″39). (Continua a leggere dopo la foto)

Olimpiadi Parigi, Ceccon vince l’oro nei 100 dorso

Olimpiadi Parigi, Thomas Ceccon è entrato nella storia. Il suo oro nei 100 metri dorso è il secondo per la spedizione azzurra in Francia, dopo quello di Martinenghi. Un successo strepitoso e un impresa leggendaria. Dopo un avvio a rilento, la rimonta del 23enne vicentino ha lasciato tutti col fiato sospeso ieri sera, lunedì 29 luglio 2024. Al termine dei primi cinquanta metri, infatti, detentore del record del Mondo era in svantaggio di 22 centesimi (25″10), con l’avversario cinese Xu e l’americano Murphy davanti. (Continua a leggere dopo la foto)

La seconda vasca e la bracciata di Ceccon hanno fatto la differenza ieri sera. Con una rimonta, il 23enne vicentino ha anticipato l’avversario cinese Xu che si è dovuto accontentare dell’argento, e l’americano Murphy, che si è aggiudicato la medaglia di bronzo. Ceccon ha chiuso in 52″00, 4 centesimi in più rispetto al suo record del Mondo. Questo oro rappresenta la quarta medaglia alle Olimpiadi, la seconda a Parigi dopo la 4×100 metri stile libero insieme a Miressi, Conte Bonin e Frigo.