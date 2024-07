Home | Olimpiadi Parigi, Paltrinieri e De Tullio in finale negli 800 stile libero

Altri sport. Olimpiadi Parigi, Paltrinieri e De Tullio in finale negli 800 stile libero. Scocca il day 3 ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e sono giorni di finali, con gli azzurri che sognano di seguire le orme di chi è già salito sul podio. Inizia bene l'Olimpiade parigina di Gregorio Paltrinieri. Il fuoriclasse azzurro con il terzo miglior tempo si è qualificato alla finale degli 800 stile libero. La finalissima è in programma martedì 30 luglio alle ore 21.02. Ottime notizie per Luca de Tullio, che accede alla finale con il settimo crono.

Ecco il recap degli otto qualificati, dove ci sono sia Gregorio Paltrinieri che Luca de Tullio. Primo tempo per Wiffen (Irlanda) con 7.41.53), dietro di lui il tunisino Ahmed Jaouadi (7.42.07), poi Greg terzo, poi Winnington (Australia). Quinto Bobby Finke (Usa), poi Shwartz (Germania), de Tullio (settimo crono) e Aubry (Francia), ottavo e ultimo qualificato. Nel nuoto, fino ad ora, l’Italia ha ottenuto l’oro con Nicolò Martinenghi nei 100 metri rana e il bronzo nella staffetta 4×100 maschile stile libero.