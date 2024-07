Gossip. Olimpiadi, caos in diretta dopo la gara. La diciannovenne Benedetta Pilato ha sfiorato il podio alle Olimpiadi di Parigi e per un centesimo si è classificata quarta. Si tratta comunque di un traguardo ugualmente importante, ma che è stato in un qualche modo “criticato” dalla giornalista di Rai News Elisabetta Caporale. Benedetta Pilato ha spiegato fin dall’inizio della sua intervista che le sue fossero lacrime di gioia, eppure, pare che non tutti le abbiano creduto. “Sono lacrime di gioia, ve lo giuro, sono troppo contenta è stato il giorno più bello della mia vita”, ha dichiarato l’atleta subito dopo la gara. (Continua a leggere dopo la foto)

Olimpiadi, caos in diretta dopo la gara

Olimpiadi, il quarto posto di Benedetta Pilato sembra non essere stato visto di buon occhio né dalla giornalista di Rai News Elisabetta Caporale, né dall’opinionista, Elisa di Francisca, in studio per commentare le gesta degli sportivi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Ma veramente? […] ci lasci senza parole, è strano vederti contenta perché tutti ci aspettavamo di vederti sul podio”, ha dichiarato la giornalista di Rai News dopo che Elisabetta Pilato ha affermato che le sue fossero lacrime di gioia. “io mi vedevo in corsia laterale e lì non mi sono mai trovata, generalmente gareggio al centro. Però peccato perché un centesimo è proprio str**nzo, scusate”, ha aggiunto l’atleta. All’udire della parolaccia, Caporale ha immediatamente detto “Bip, bip, bip, questo non si dice!”, come a voler ammonire la giovane nuotatrice.

