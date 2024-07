Home | Olimpiadi Parigi, non c’è storia con Djokovic: Nadal battuto in 2 set

Olimpiadi Parigi Djokovic-Nadal finisce 2-0. Rafael Nadal ha affrontato Novak Djokovic nel secondo turno del singolare olimpico, subendo una netta sconfitta. È stato il sessantesimo incontro tra i due, con il 37enne serbo che ha prevalso con un chiaro 6-1, 6-4.

Djokovic ha dominato fin dalle prime battute, dimostrando una superiorità evidente sul campo. Nel primo set ha vinto per 6-1 e, nonostante un tentativo di rimonta da parte di Nadal nel secondo set, Djokovic è riuscito a chiudere per 6-4, consolidando il suo cammino verso il traguardo dell’oro olimpico. Per Nadal, questa sconfitta segna un addio senza rimpianti al singolare olimpico. Dopo aver lasciato una traccia indelebile con l’oro a Pechino 2008 e a Rio de Janeiro 2016 nel doppio, lo spagnolo si concentrerà ora sul torneo di doppio insieme a Carlos Alcaraz.