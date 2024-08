Olimpiadi, Iapichino in finale nel lungo donne con un ottimo 6,87 – Larissa Iapichino, argento nel salto in lungo ai campionati europei di Roma, debutta alle Olimpiadi di Parigi con un’ottima qualificazione. Il primo salto 6,60, poi un eccellente 6,87, che le garantisce il passaggio diretto. Difatti bastava 6, 75, alla finale di giovedì 8 agosto alle 20,00. “Non è stata una gara semplice in quanto tante atlete quotate hanno fatto abbastanza fatica per la difficoltà di interpretare al meglio la pedana. Sono felice quindi di quanto fatto ed entusiasta per l’atmosfera magica che si respira nel villaggio olimpico, qualcosa di totalmente diverso da tutte le altre manifestazioni internazionali. Sto bene, tra due giorni si ricomincia da zero per tutte e vedremo cosa potrò fare, non vedo l’ora di esserci”, le sue parole. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Olimpiadi, Jacobs quinto nella finale dei 100: “La mia carriera non finisce qui”

Leggi anche: Nave di 21 metri prende fuoco e affonda in Italia: paura in mare aperto

Olimpiadi, Iapichino in finale nel lungo donne con un ottimo 6,87

Nella classifica di giornata, valida solo a fini statistici, al primo posto si è piazzata la statunitense Tara Davis grazie alla misura di 6.90; al secondo posto l’azzurra, mentre al terzo la campionessa olimpica di Tokyo 2020, nonché europea di Roma 2024, la tedesca Malaika Mihambo, che ha rischiato un po’ con due nulli iniziali ma che alla fine si è piazzata con un balzo a 6.86, ottenuto in prudenza lasciando 31 centimetri sulla battuta. «È la mia prima finale olimpica, la aspetto da tre anni. Ho ripensato a quando ero piccola, e sognavo di arrivare a un traguardo del genere, e alla diciottenne che nel 2021 era accasciata a terra dopo l’infortunio che mi ha impedito di esserci a Tokyo. Sono state le due più grandi motivazioni. Non era una gara facile, alcune hanno avuto difficoltà», ha dichiarato Larissa Iapichino. E ancora: «In tribuna c’erano in tanti a vedermi: il papà-coach Gianni, mamma Fiona May, diversi amici, tra due giorni dovrebbero arrivare i miei zii che hanno preso i biglietti per la finale sulla fiducia. Ci ho messo grinta, soprattutto entusiasmo, e voglio regalare emozioni in finale dove andrò a giocarmela. Mi auguro di essere la migliore Larissa di quest’anno, spero di poter sfruttare al meglio l’occasione».